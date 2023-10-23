Курс доллара упал ниже 95 рублей
23 октября 202311:25
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 95 рублей впервые с 13 сентября, свидетельствуют данные Мосбиржи.
На пике доллар торговался в пределах 94,9 рубля, курс евро на минимуме составлял 100,6 рубля.
Ранее юань впервые в истории оказался на втором месте среди главных валют в торговых расчетах через платежную систему SWIFT, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru