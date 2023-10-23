Курс доллара упал ниже 95 рублей

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 95 рублей впервые с 13 сентября, свидетельствуют данные Мосбиржи.

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На пике доллар торговался в пределах 94,9 рубля, курс евро на минимуме составлял 100,6 рубля.

Ранее юань впервые в истории оказался на втором месте среди главных валют в торговых расчетах через платежную систему SWIFT, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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