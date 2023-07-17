Евро на Мосбирже превысил 102 рубля

Курс евро на Московской бирже взлетел выше 102 рублей, следует из данных площадки.

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По состоянию на 09:21 мск европейская валюта торговалась на уровне 102,08 рубля. Позже курс евро снизился, к 09:52 он составил 101,92 рубля.

При этом доллар торгуется на уровне 90,62 рубля.

Между тем генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко в беседе с RT допустила, что евро в дальнейшем может достигнуть отметки в 110 рублей. По словам эксперта, это «вопрос времени».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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