Евро на Мосбирже превысил 102 рубля
17 июля 202310:10
Курс евро на Московской бирже взлетел выше 102 рублей, следует из данных площадки.
По состоянию на 09:21 мск европейская валюта торговалась на уровне 102,08 рубля. Позже курс евро снизился, к 09:52 он составил 101,92 рубля.
При этом доллар торгуется на уровне 90,62 рубля.
Между тем генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко в беседе с RT допустила, что евро в дальнейшем может достигнуть отметки в 110 рублей. По словам эксперта, это «вопрос времени».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru