Сообщения об отказе Китая отгружать товары в Россию назвали фейком
Визит в Россию Си Цзиньпина стал глотком воздуха для бизнеса, сказал в эфире НСН Виталий Манкевич, опровергнув информацию об отказе китайских компания от отгрузок в Россию.
Президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич в интервью НСН усомнился в достоверности информации об отказе китайских компаний отгружать товары в Россию.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что крупнейшая логистическая компания Китая OOCL Logistics на фоне западных санкций отказалась принимать одежду у поставщиков одной из российских компаний.
«У нас нет подтвержденной информации, что какие-то китайские компании отказываются отгружать продукцию легкой промышленности. После визита в Москву председателя Си это вообще какой-то вброс и провокация. Здесь надо просто внимательнее рассмотреть эту ситуацию. Более того, после визита Си Цзиньпина мы получили глоток свежего воздуха и отмашку с верхнего уровня китайской власти. Мы будем хорошо взаимодействовать не только в области легкой промышленности, но и по другим чувствительным направлениям», - сказал Манкевич.
При этом он отметил, что, по данным РАСПП, OOCL Logistics зарегистрирована на Бермудских островах и работает из Гонконга.
Китаевед Бронислав Виногродский ранее объяснил на пресс-конференции в НСН, в чем причина «истерии» Запада из-за сближения России и Китая.
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