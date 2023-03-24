Сообщения об отказе Китая отгружать товары в Россию назвали фейком

«У нас нет подтвержденной информации, что какие-то китайские компании отказываются отгружать продукцию легкой промышленности. После визита в Москву председателя Си это вообще какой-то вброс и провокация. Здесь надо просто внимательнее рассмотреть эту ситуацию. Более того, после визита Си Цзиньпина мы получили глоток свежего воздуха и отмашку с верхнего уровня китайской власти. Мы будем хорошо взаимодействовать не только в области легкой промышленности, но и по другим чувствительным направлениям», - сказал Манкевич.

При этом он отметил, что, по данным РАСПП, OOCL Logistics зарегистрирована на Бермудских островах и работает из Гонконга.

Китаевед Бронислав Виногродский ранее объяснил на пресс-конференции в НСН, в чем причина «истерии» Запада из-за сближения России и Китая.

