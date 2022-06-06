«Банкротства и распродажи»: Автоперевозчики едут в тупик на фоне санкций

БАНКРОТСТВА И АВТОХЛАМ

«Мы неоднократно обращались в правительство, в марте сделали перечень предложений по поддержке из четырех пунктов, основной из которых был – возможность сдвинуть сроки лизинговых платежей, но пока ждем реакции. Надеюсь, нас услышат, иначе большинство перевозчиков будут разорены, поскольку работы нет, они не могут обеспечить кассовый поток, а надо платить за лизинг, зарплаты, и так далее. При этом непонятно на какой срок может затянуться период турбулентности, поэтому мы ожидаем банкротства», - сказал Владимир Матягин.

По его словам, больше шансов выжить у частников, а крупные компании уже начали распродажу своих автопарков.

«В большей степени выживут частные перевозчики, у которых старенькие машинки и нет обременений лизингами. Они могут поставить их к забору и переждать. Так и происходило в периоды кризисов. Частник ставит к забору свой 15-20 летний автомобиль и идет куда-то работать, а после изменений ситуации на рынках, они "откапывают" эти машины и выезжают на дорогу. Крупные компании начали сейчас распродажи парков и рынок будет как-то пополняться за счет этих машин, пусть не новых, но и не сильно б/у», - отметил президент «Грузавтотранса».

Матягин также сообщил, что перевозчики сейчас отказались от покупок новых машин, чтобы не «попасть в рабство».

«Средний возраст автомобиля в России 21 год, поэтому у нас очень большое количество старого транспорта. Есть парки, где новые автомобили, но в большинстве случаев возраст транспорта может превышать и 30 лет, особенно в регионах. Обновление требуется, но с учетом сегодняшних расценок на перевозки и цен на автомобили, его и за 10 лет невозможно будет окупить. Лазить в лизинги и кредиты, которые сегодня предлагаются, смерти подобно, это как в рабство себя отдавать. Большинство перевозчиков даже не рассматривает возможность покупки новых автомобилей. Стоимость затрат очень высокая и многие сейчас пытаются переждать за счет того, что есть», - подчеркнул он.

Со своей стороны, Леонид Шляпников сообщил «Радиоточке НСН», что многие компании уже уходят с рынка.

«Я бы не сказал, что банкротства будут повальными, но многие участники рынка выйдут из рынка грузоперевозок, это уже происходит среди моих знакомых. Те, для кого это не основной или вспомогательный бизнес, скорее, откажутся от использования привлеченного транспорта, чем будут заниматься этим сложным видом бизнеса. Сейчас есть сложности с возможностью закупать новую технику. Это огромная проблема. Соответственно, многие пересматривают модели. У крупных и средних компаний была модель, когда они брали технику в лизинг и катали ее 5-7 лет, а потом меняли. Сейчас эта модель становится невозможна. Перевозчики смотрят на использование подержанного парка. Это итак была огромная проблема для России, сейчас она усугубляется», - сказал Шляпников.