«Банкротства и распродажи»: Автоперевозчики едут в тупик на фоне санкций
Выжить смогут частники со «старенькими машинками», сказал в эфире НСН Владимир Матягин, а Леонид Шляпников указал на отсутствие запчастей для новых автомобилей.
Российский рынок автомобильных грузоперевозок ждут банкротства на фоне санкций, подтвердили эксперты отрасли, опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин считает, что выжить смогут частники.
А гендиректор Русского агентства складского сервиса и дистрибьюции (RWDS) Леонид Шляпников допускает, что с рынка уйдут те, для кого это не основной бизнес.
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БАНКРОТСТВА И АВТОХЛАМ
«Мы неоднократно обращались в правительство, в марте сделали перечень предложений по поддержке из четырех пунктов, основной из которых был – возможность сдвинуть сроки лизинговых платежей, но пока ждем реакции. Надеюсь, нас услышат, иначе большинство перевозчиков будут разорены, поскольку работы нет, они не могут обеспечить кассовый поток, а надо платить за лизинг, зарплаты, и так далее. При этом непонятно на какой срок может затянуться период турбулентности, поэтому мы ожидаем банкротства», - сказал Владимир Матягин.
По его словам, больше шансов выжить у частников, а крупные компании уже начали распродажу своих автопарков.
«В большей степени выживут частные перевозчики, у которых старенькие машинки и нет обременений лизингами. Они могут поставить их к забору и переждать. Так и происходило в периоды кризисов. Частник ставит к забору свой 15-20 летний автомобиль и идет куда-то работать, а после изменений ситуации на рынках, они "откапывают" эти машины и выезжают на дорогу. Крупные компании начали сейчас распродажи парков и рынок будет как-то пополняться за счет этих машин, пусть не новых, но и не сильно б/у», - отметил президент «Грузавтотранса».
Матягин также сообщил, что перевозчики сейчас отказались от покупок новых машин, чтобы не «попасть в рабство».
«Средний возраст автомобиля в России 21 год, поэтому у нас очень большое количество старого транспорта. Есть парки, где новые автомобили, но в большинстве случаев возраст транспорта может превышать и 30 лет, особенно в регионах. Обновление требуется, но с учетом сегодняшних расценок на перевозки и цен на автомобили, его и за 10 лет невозможно будет окупить. Лазить в лизинги и кредиты, которые сегодня предлагаются, смерти подобно, это как в рабство себя отдавать. Большинство перевозчиков даже не рассматривает возможность покупки новых автомобилей. Стоимость затрат очень высокая и многие сейчас пытаются переждать за счет того, что есть», - подчеркнул он.
Со своей стороны, Леонид Шляпников сообщил «Радиоточке НСН», что многие компании уже уходят с рынка.
«Я бы не сказал, что банкротства будут повальными, но многие участники рынка выйдут из рынка грузоперевозок, это уже происходит среди моих знакомых. Те, для кого это не основной или вспомогательный бизнес, скорее, откажутся от использования привлеченного транспорта, чем будут заниматься этим сложным видом бизнеса. Сейчас есть сложности с возможностью закупать новую технику. Это огромная проблема. Соответственно, многие пересматривают модели. У крупных и средних компаний была модель, когда они брали технику в лизинг и катали ее 5-7 лет, а потом меняли. Сейчас эта модель становится невозможна. Перевозчики смотрят на использование подержанного парка. Это итак была огромная проблема для России, сейчас она усугубляется», - сказал Шляпников.
ПАРАДОКСЫ С ЦЕНАМИ И БЕЗДЕЙСТВИЕ ФАС
Собеседники «Радиоточка НСН» назвали серьезной проблемой подорожание запчастей, но при этом разошлись во мнениях о ситуации с тарифами на грузоперевозки.
Владимир Матягин обвинил в сложившейся ситуации нацеленных на сверхприбыль коммерсантов, посетовав, что ФАС никак на это не реагирует
«Запчасти сильно подорожали в связи со скачком в феврале-марте. При этом на рынке запчастей и колес не произошло сильного отката после того, как курс упал и откатился даже ниже, чем был. У нас все только дорожает, потому что коммерсанты хотят получить суперприбыль. Мы неоднократно отправляли в этой связи запросы в ФАС, чтобы там проверили компании, завышающие стоимость запчастей, но пока никаких реальных шагов нет. По некоторым позициям подорожание составило 200-300%, а в целом – не менее 50%. Бочка масла компании «Лукойл» в Эстонии стоит 20 тысяч рублей в переводе, а у нас прочему-то 60 тысяч. Это какой-то парадокс», - подчеркнул Матягин.
По данным Леонида Шляпникова, запчасти подорожали не так сильно, при этом для новых машин их попросту нет.
«Начнем с того, что запчастей нет в наличии, если говорить о транспорте до трех лет. Из-за санкций у официальных дилеров сегодня огромная проблема с поставками запчастей, они везутся через третьи страны – это регион Каспия, Турция, Казахстан. Китайские дилеры поставляют запчасти на свой страх и риск. Плюс есть серые, не очень понятные потоки через Белоруссию, но это, скорее, разовые вещи. Рост стоимости комплектующих сейчас минимум 30-35%, а по некоторым позициям есть и 100%. Чем более сложная позиция, тем по ней больше подорожание. Техника старше трех лет – уже без гарантийных обязательств, а значит можно ставить заменители. Производители запчастей их активно выпускают», - сообщил Шляпников.
По его словам, сейчас не наблюдается падения тарифов на грузоперевозки, а наоборот, они будут расти.
«Сейчас никакого снижения по тарифам нет. Ситуация стабильная в отношении топлива, но совершенно нестабильная в отношении расходных материалов и комплектующих. Плюс стоимость новой техники. Сейчас ситуация сложная для всех и тарифы будут планомерно расти в соответствии с ростом расходов. Две существенных категории себестоимости – это топливо и зарплаты, а они относительно стабильны. Все остальное прогнозировать сложно. Когда у вас нет возможности ремонтировать транспорт за приемлемые деньги, растут операционные расходы, вы должны повышать тарифы, но готов ли будет клиент платить? Сейчас у него выбора нет, будет платить. Тарифы на перевозки падать не будут», - уверен гендиректор RWDS.
Со своей стороны, Владимир Матягин указал, что тарифы на грузоперевозки серьезно падают.
«В разных секторах тарифы упали по-разному, междугородние перевозки – до 50%, в самосвальном сегменте перевозок сыпучих материалов - пока на 30%», - сообщил президент «Грузавтотранса».
САМОЛЕТЫ И ПАРОХОДЫ
Владимир Матягин уверен, что без автотранспортных перевозок встанет вся экономика.
«Грузовой транспорт невозможно чем-либо заменить. Можно, конечно, отвозить грузы самолетами, пароходами и поездами, но автотранспорт довозит груз до конечного потребителя, железную дорогу к дому вы не проведете и самолет к нему тоже не прилетит. Без грузового транспорта вся экономика встанет», - подчеркнул собеседник «Радиоточки НСН».
Леонид Шляпников подтвердил, что Россия не сможет отказаться от автоперевозчиков.
«Автотранспорт, как был, так и остается самым мобильным и распространенным видом перевозок. При этом в морских портах идет замещение импорта экспортом, это сырьевые грузы, которые не попадают под санкции. А до порта груз надо довести. И внутри России все, что связано с дорогими грузами, от электроники до продуктов, всегда перевозится машинами. Машина дороже, чем железная дорога, но позволяет оптимизировать поставки», - заключил гендиректор RWDS.
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