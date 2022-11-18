Эксперты рассказали о санкционной «гонке зарплат» в России
Санкции западных стран в отношении России спровоцировали «зарплатную гонку» в сферах строительства и логистики на фоне дефицита кадров. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование компании HeadHunter.
По данным экспертов, фактическая зарплата работников в РФ (оклад + премия, бонусы) в июле — сентябре текущего года выросла в среднем на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. Размер выплат увеличился примерно на 5 тысяч рублей, до 90,5 тысячи.
Рекрутинговая компания выяснила, что сферы строительства и транспортной логистики стали лидерами по приросту фактических зарплат: в июле-сентябре доход строителей вырос на 10%, логистов — на 9% (по сравнению с тем же периодом в прошлом году). В конце сентября работники этих отраслей получали в среднем 68,8 тысячи и 58,6 тысячи рублей соответственно.
HeadHunter также отмечает еще один тренд: на фоне санкций менеджеров управленческого звена поощряют бонусами и премиями охотнее, чем топ-менеджеров. Специалисты объясняют это тем, что на сотрудников этого уровня ложится основная ответственность за преодоление кризиса.
Между тем замглавы Минтруда Елена Мухтиярова сообщила, что повышение средней номинальной зарплаты в России по итогам года может составить 11,6%, напоминает РИА ФАН. Ожидаемое увеличение будет ниже уровня инфляции, пишет RT.
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