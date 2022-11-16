Российские профсоюзы предложили определить правила индексации зарплат
В России следует определить общие правила индексации зарплаты в связи с повышением цен. Об этом заявил глава Федерации независимых профсоюзов страны Михаил Шмаков, сообщило агентство РИА Новости.
По словам аналитика, необходимо решать проблему ежегодного увеличения уровня реального содержания зарплат. Он отметил, что сейчас в России индексация заработной платы проводится нерегулярно. Шмаков предложил руководству предприятий самостоятельно определять конкретные сроки и размеры повышения заработной платы, связанного с ожидаемым ростом цен. Такие правила должны быть отражены в соответствующих законах и в коллективных соглашениях и договорах.
Также Шмаков заявил агентству ТАСС о необходимости индексации пенсий работающим пенсионерам. Имеются в виду выплаты, не индексировавшиеся с 2016 года для уменьшения дефицита ПФР. По его словам, профсоюзные организации придерживаются позиции об индексации страховых пенсий работающим пенсионерам и перерасчете пенсионных выплат по старости, руководствуясь максимальным значением индивидуального пенсионного коэффициента.
Ранее российский кабмин не поддержал проект закона о перерасчете и индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2023 года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru