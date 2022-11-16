Российские профсоюзы предложили определить правила индексации зарплат

По словам аналитика, необходимо решать проблему ежегодного увеличения уровня реального содержания зарплат. Он отметил, что сейчас в России индексация заработной платы проводится нерегулярно. Шмаков предложил руководству предприятий самостоятельно определять конкретные сроки и размеры повышения заработной платы, связанного с ожидаемым ростом цен. Такие правила должны быть отражены в соответствующих законах и в коллективных соглашениях и договорах.

Также Шмаков заявил агентству ТАСС о необходимости индексации пенсий работающим пенсионерам. Имеются в виду выплаты, не индексировавшиеся с 2016 года для уменьшения дефицита ПФР. По его словам, профсоюзные организации придерживаются позиции об индексации страховых пенсий работающим пенсионерам и перерасчете пенсионных выплат по старости, руководствуясь максимальным значением индивидуального пенсионного коэффициента.

Ранее российский кабмин не поддержал проект закона о перерасчете и индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2023 года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

