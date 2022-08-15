Эксперты рассказали о подорожании инвестпортфелей из ПИФов и ETF

Издание отмечает, что число частных инвесторов на бирже превысило 20,8 млн, на их долю пришлось 77% торгов акциями и 26% торгов облигациями в июле. Однако активных игроков не стало больше, сделки по-прежнему совершали около 2 млн человек.

Как отметил главный аналитик центра TeleTrade Марк Гойхман, россияне открыли брокерские счета, начав поиск возможностей вложить свои деньги. Кроме того, граждане надеются на восстановление фондового рынка, считает эксперт. Одними из самых популярных ценных бумаг в июле были акции «Газпрома», «Норникеля», ЛУКОЙЛа, «Яндекса», «Роснефти». Однако такие вложения не стали выгодными: «народный» портфель подорожал лишь на 0,281%, при этом инвесторам приходилось платить комиссии за брокерское обслуживание и налоги с доходов на бирже.

Кроме того, сегодня граждане инвестируют в паевые инвестфонды (ПИФы) и фонды ETF. Среди самых популярных — «USA 500», «Вечный портфель RUB», «Вечный портфель EUR» от Тинькофф-банка, а также «ВИМ Золото» и «ВИМ Корпоративные облигации». За месяц стоимость «народного» портфеля выросла на 2%.

Тем не менее, специалисты не рекомендуют массово скупать акции. По словам аналитика Марка Гойхмана, в мире начинается экономический спад, перспективы роста ценных бумаг непонятны, при этом доходы от гособлигаций и обычных вкладов примерно одинаковы.

В свою очередь, трейдер Вячеслав Зайченко предостерег россиян от игры на бирже. По словам эксперта, на подобные площадки нельзя идти без профильного образования и большого опыта работы в инвестициях.

