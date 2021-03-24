Эксперты прогнозируют скачек ставок по кредитам

По словам экспертов, к концу текущего года ставки по депозитам могут вырасти на 0,75-1 процентный пункт. При этом ключевая ставка в течение текущего года вырастит до 5-5,25%. Следующее повышение, как считают аналитики, произойдет в апреле.

Совет директоров Банка России на заседании 19 марта впервые более чем за два года принял решение повысить ключевую ставку с 4,25 до 4,5%. «Быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике», - говорится в сообщении регулятора.

