Эксперты прогнозируют скачек ставок по кредитам

Ускоренный переход к нейтральной монетарной политике Центробанка России спровоцирует скачок средних ставок по банковским кредитам, сказано в исследовании НКР.

Эксперт рассказала о параметрах выгодного для потребителя кредита

По словам экспертов, к концу текущего года ставки по депозитам могут вырасти на 0,75-1 процентный пункт. При этом ключевая ставка в течение текущего года вырастит до 5-5,25%. Следующее повышение, как считают аналитики, произойдет в апреле.

Совет директоров Банка России на заседании 19 марта впервые более чем за два года принял решение повысить ключевую ставку с 4,25 до 4,5%. «Быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике», - говорится в сообщении регулятора.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:БанкиКредиты
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