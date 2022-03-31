В 2021 году «Ингосстрах» стал одним из лидеров корпоративного онлайн-страхования

В 2021 году СПАО «Ингосстрах» заняла лидирующую позицию по заключенным онлайн-договорам на рынке корпоративного бизнеса с долей 42%.

При этом по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) «Ингосстрах» является единственной компанией, которая заключает договоры в электронной форме, занимая в этом сегменте первое место по сборам в онлайне.

Так, в прошлом году в сегменте корпоративного бизнеса они увеличились более чем на 76% по сравнению с 2020 годом, составив примерно 690 миллионов рублей.

По итогам 2021 года в основном онлайн-оформлением страховки пользовались жители Москвы и Санкт-Петербурга, представляющие малый и средний бизнес. В прошлом году на сайте компании было оформлено более десяти тысяч заявок на страхование в сегменте b2b. Прирост их количества с сайта составил более 30%.

Отмечается, что максимальное увеличение сборов наблюдалось по страхованию грузов благодаря значительному развитию интеграций с транспортными компаниями. В 2021 году объемы в этом направлении увеличилась более чем в три раза. К тому же положительная динамика наблюдалась в страховании ответственности (увеличилась на 27%), ОСГОП (на 43%) и страховании беспилотников (на 48%).

По словам директора департамента корпоративного бизнеса СПАО «Ингосстрах» Дмитрия Мелехина, сейчас на сайте компании можно приобрести 11 онлайн продуктов для корпоративных клиентов.

«Линейка доступных программ постоянно расширяется. Например, с середины марта 2022 года запущен усовершенствованный продукт гражданская ответственность врачей, позволяющий выбрать программу страхования и варианты покрытия, а также страховую премию», - рассказал он.

К тому же в личном кабинете на сайте ««Ингосстраха» существует возможность подачи заявления на урегулирование убытков, что помогает клиентам значительно сократить время.

