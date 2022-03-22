Россияне рассказали о самых популярных способах защиты сбережений
Компания «Ингосстрах» и Финансовый университет при правительстве РФ выяснили самые распространенные способы сохранения накоплений среди россиян. Опрос проходил в феврале 2022 года при участии жителей 37 городов России с населением более 500 тысяч человек.
Исследование показало, что приобретение иностранной валюты было самым популярным способом защитить свои сбережения, его выбрали 35% опрошенных. На втором и третьем месте расположились открытие вклада и приобретение недвижимости. Открытию депозита под высокий процент отдали приоритет 18% респондентов, а приобретению квартиры – 10%. Также по 5% респондентов назвали в качестве надежного способа приобретение автомобилей и загородных домов.
При этом россияне выразили готовность к страхованию имущества. Результаты опроса показали, что 16% автовладельцев рассматривают возможность покупки полиса каско для защиты своей машины, а 22% респондентов готовы страховать дома и квартиры. При этом россияне боятся не только потери автомобиля и поджогов жилья, но и вандализма, краж.
Руководитель дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев подчеркнул, что страхование продолжает быть важным инструментом финансовой защиты граждан.
«Сейчас вопрос финансовой защищенности стоит особенно остро, люди это понимают и стараются обезопасить себя, выбирая наиболее доступные способы», - добавил Княгиничев.
По его словам, «Ингосстрах» следит за ситуацией и подстраивает свои страховые продукты для бесперебойной работы со своими клиентами.
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