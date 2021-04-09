Эксперты: хакеры готовят атаку на счета россиян

Там сообщили, что в даркнете за 30 тысяч долларов был продан доступ к коммутатору одного из сотовых операторов. Хакеры намерены воспользоваться уязвимостью сотовой связи, которая позволит перехватить SMS для авторизации в мобильных приложениях банков.

Атаке могут подвергнуться владельцы счетов с наибольшими остатками и подключенным онлайн-банкингом, данные о которых уже собраны или будут получены путем «пробива» клиентов. Так как к подобной атаке злоумышленники готовятся около месяца, нападения стоит ожидать на майских праздниках, когда контроль за банковскими счетами будет ослаблен со стороны из владельцев.

Тем временем, Центробанк России хочет обязать банки страны по желанию клиента ограничить ему некоторые онлайн-операции.

Ранее Общероссийский народный фронт обратился в Банк России с просьбой законодательно обязать финансовые учреждения предоставлять пожилым людям услугу, которая позволит добровольно отказаться от некоторых операций через интернет.

