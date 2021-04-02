Эксперт рассказал, как хакеры обходят защиту смартфонов

По его словам, на смартфоны с операционной системой Android можно устанавливать приложения со сторонних ресурсов, что ведет к рискам. Перед этим эксперт советует внимательно прочитать, какой доступ запрашивает приложение.

Сизов отмечает, что самым надежным способом защиты устройства и данных на нем - установка программ только из оригинального магазина от производителя смартфона.

Корпораций стремятся заполучить себе как можно больше клиентов, используя для этого слежку через смартфоны, сообщает «Прайм» со ссылкой на старшего специалиста по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергея Кузьменко.

По его словам, сведения о пользователях и потенциальных покупателях товаров и услуг собирают большинство приложений в телефоне, однако существуют способы противостоять тотальному шпионажу.

