Эксперт: Западные компании будут стремиться остаться в России
Многие зарубежные компании, покинувшие российский рынок формально, будут стремиться остаться в стране. Таким мнением поделился экономист Егор Клопенко в беседе с агентством «Прайм».
По словам эксперта, производители уже пытаются сохранить производство, сервисные компании и клиентов. Как отметил Клопенко, компании потратили немало средств на завоевание местного рынка, не хотят уходить «и уж точно не хотят это делать безвозвратно». Экономист подчеркнул, что в большинстве случаев западные производители могут договориться о работе на российском рынке, если этого захотят власти РФ.
Кроме того, эксперт заявил, что компании с иностранным капиталом должны при массовом увольнении сотрудников увеличить выплаты до 6 или даже 12 среднемесячных доходов. При этом возвращение в РФ компаний, не выполнивших требований по компенсации для работников, должно быть максимально сложным, пишет «Свободная пресса».
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