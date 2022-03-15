Эксперт: Западные компании будут стремиться остаться в России

По словам эксперта, производители уже пытаются сохранить производство, сервисные компании и клиентов. Как отметил Клопенко, компании потратили немало средств на завоевание местного рынка, не хотят уходить «и уж точно не хотят это делать безвозвратно». Экономист подчеркнул, что в большинстве случаев западные производители могут договориться о работе на российском рынке, если этого захотят власти РФ.

Кроме того, эксперт заявил, что компании с иностранным капиталом должны при массовом увольнении сотрудников увеличить выплаты до 6 или даже 12 среднемесячных доходов. При этом возвращение в РФ компаний, не выполнивших требований по компенсации для работников, должно быть максимально сложным, пишет «Свободная пресса».

