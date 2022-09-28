Эксперт ЦБ предупредил о рисках при снятии денег с банковского счета
Россияне, обналичивающие свои сбережения, берут на себя ряд рисков. Об этом рассказал заместитель председателя Экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев в интервью радио Sputnik.
Эксперт отметил, что среди клиентов банков вырос спрос на наличные деньги. Однако самостоятельное хранение наличных связано с существенными рисками.
«Первый риск – не у каждого дома есть сейф. На этот товар был большой спрос в пандемию, сейфы давно раскуплены. <...> Второе – есть риски обесценивания ваших сбережений из-за инфляции, кроме того, вы не будете получать проценты по вкладам. <...> Третье – присутствие денежных средств в кармане, в ближней доступности, вызывает искушение их использовать, чисто психологически руки "жжет" что-то купить», – предупредил специалист.
При этом Мехтиев напомнил, что государство предоставляет гарантию по вкладам на 1,4 млн, и «99% вкладов населения умещаются в застрахованную сумму».
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