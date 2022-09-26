Эксперт предупредил о проблемах с обналичиванием вкладов с высоким процентом

Россияне, которые выбирают в банках вклады с повышенным процентом, могут столкнуться с трудностями при снятии средств. Об этом рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский в беседе с агентством «Прайм».

Как отметил эксперт, банки нередко пользуются низкой финансовой грамотностью населения и предлагают клиентам заработать повышенный процент, при этом подсовывая менее выгодные условия.

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«Так как Центробанк снижает ключевую ставку, более высокий процент могут предлагать за долгосрочный вклад (на три-пять лет) без права на досрочное снятие средств или за ПИФы (паевые фонды)», — подчеркнул Переславский.

Эксперт посоветовал внимательно изучать условия договора, обращать особое внимание на мелкий шрифт и уточнять, подпадает ли предложенный вариант накопления под действие программы страхования вкладов.

Ранее стало известно, что банки с 1 октября должны будут информировать клиентов об особенностях и рисках инвестиционных продуктов, напоминает телеканал «360». Также кредитные организации обяжут сообщать случаях, когда доход не гарантирован или вложения не застрахованы государственной системой страхования вкладов.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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