Эксперт рассказал, как накопить на достойную пенсию в России

Граждане России смогут рассчитывать на хорошую пенсию в старости, лишь в том случае, если у них будет сформирована культура личного инвестирования, сообщает радио Sputnik со ссылкой на независимого пенсионного консультанта Сергея Звенигородского.

Он привел в пример жителей Европы, которые самостоятельно заботятся о том, чтобы получать высокую пенсию. Эксперт отметил, что европейцы «лично откладывают собственные средства».

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Звенигородский считает, что делать накопления могут даже люди с невысокими доходами, главное – правильно выбрать финансовый инструмент, с помощью которого можно добиться поставленной цели. Консультант советует не рассчитывать на банковские вклады, которые «всегда будут ниже инфляции».

«При зарплате в 30 тысяч рублей и при двух детях можно одну тысячу рублей каждый месяц откладывать. Несмотря на то, что сумма не выглядит большой, но уже за год эти 12 тысяч плюс 7-10 процентов годовых уже смотрятся хорошо», – считает Звенигородский.

Между тем, ранее стало известно, что большинство россиян хотят получать в дополнение к государственной пенсии корпоративные выплаты от работодателей. Об этом пишет РБК, ссылаясь на опрос, проведенный сервисом «Работа.ру» и НПФ Сбербанка.

Дополнительную пенсию от работодателя хотели бы получать 84% респондентов, причем в феврале прошлого года доля желающих составляла 78%.

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