Финансист раскрыл способ, как быстро заработать миллион

Заработать миллион можно не только, став владельцем прибыльного бизнеса, передает «Прайм» со ссылкой на финансового советника Анну Харченко.

По ее словам, стать обладателям состояния можно, если копить деньги. При этом недостаточно складывать их под подушкой, их можно отнести в банк и открыть депозит, либо купить ценные бумаги. «Ведь миллион можно накопить гораздо быстрее, если доходность будет выше», — сказала эксперт.

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Так, банковский вклад может дать 4-5% годовых, а покупка акций может принести 15-20% прибыли.

«Ещё быстрее увидеть приятные цифры на счёте получится, если реинвестировать проценты — этот способ называют восьмым чудом света», - отметила Харченко.

Граждане России смогут рассчитывать на хорошую пенсию в старости, лишь в том случае, если у них будет сформирована культура личного инвестирования, сообщает радио Sputnik со ссылкой на независимого пенсионного консультанта Сергея Звенигородского.

Он привел в пример жителей Европы, которые самостоятельно заботятся о том, чтобы получать высокую пенсию.

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