Финансист раскрыл способ, как быстро заработать миллион
Заработать миллион можно не только, став владельцем прибыльного бизнеса, передает «Прайм» со ссылкой на финансового советника Анну Харченко.
По ее словам, стать обладателям состояния можно, если копить деньги. При этом недостаточно складывать их под подушкой, их можно отнести в банк и открыть депозит, либо купить ценные бумаги. «Ведь миллион можно накопить гораздо быстрее, если доходность будет выше», — сказала эксперт.
Так, банковский вклад может дать 4-5% годовых, а покупка акций может принести 15-20% прибыли.
«Ещё быстрее увидеть приятные цифры на счёте получится, если реинвестировать проценты — этот способ называют восьмым чудом света», - отметила Харченко.
Граждане России смогут рассчитывать на хорошую пенсию в старости, лишь в том случае, если у них будет сформирована культура личного инвестирования, сообщает радио Sputnik со ссылкой на независимого пенсионного консультанта Сергея Звенигородского.
Он привел в пример жителей Европы, которые самостоятельно заботятся о том, чтобы получать высокую пенсию.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 803 / сут.
Умерли
93 824+460 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+12 061 / сут.
- В Болгарии арестованы подозреваемые в шпионаже в пользу России
- ВМФ России в текущем году получит три атомные подлодки
- В Белом доме после слов Путина признали, что США есть над чем подумать
- С 1 апреля изменится перечень ошибок и нарушений при сдаче экзаменов на права
- Вашингтон потребовал прекратить работу над «Северным потоком - 2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru