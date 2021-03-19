Финансист раскрыл способ, как быстро заработать миллион

Так, банковский вклад может дать 4-5% годовых, а покупка акций может принести 15-20% прибыли.

«Ещё быстрее увидеть приятные цифры на счёте получится, если реинвестировать проценты — этот способ называют восьмым чудом света», - отметила Харченко.

Граждане России смогут рассчитывать на хорошую пенсию в старости, лишь в том случае, если у них будет сформирована культура личного инвестирования, сообщает радио Sputnik со ссылкой на независимого пенсионного консультанта Сергея Звенигородского.

Он привел в пример жителей Европы, которые самостоятельно заботятся о том, чтобы получать высокую пенсию.

