Эксперт сообщил, как не допустить «сгорания» сбережений

В случае ускорения инфляции во всем мире, ни одна валюта не сможет выступать в качестве защитного актива, поэтому стоит вкладывать средства в качество своей жизни или, как минимум, в материальные активы, сообщает «Прайм» со ссылкой на финансового эксперта Андрея Верникова.

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По его словам, необходимо делать упор на инвестиции в повышение качества жизни. Речь идет об образовании, покупки недвижимости, заботе о здоровье и другом.

Спастись частично от инфляции, по мнению эксперта, поможет покупка недвижимости, вложения в материальные активы вроде золота и серебра, в акции растущих бизнесов. При этом нет гарантии защиты от обесценивания вложенных средств.

Как сообщалось, за последний год частные российские инвесторы вложили в акции зарубежных компаний, которые продаются на Московской бирже, 26,5 млрд рублей.

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