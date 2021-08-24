Россияне купили за год зарубежных акций на 26,5 млрд рублей
За последний год частные российские инвесторы вложили в акции зарубежных компаний, которые продаются на Московской бирже, 26,5 млрд рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу биржи.
С момента старта в августе прошлого года сделки с акциями совершили более 211 тыс. человек. На первом этапе инвесторы из России могли купить за рубли бумаги лишь 20 глобальных компаний, а сегодня — 204. За год лидерами по объему торгов стали: Virgin Galactic, Moderna, Tesla, Alibaba, Baidu, Apple и другие бумаги.
Как отмечает биржа, в ближайшее время будет реализована продажа акций в валюте. К концу года количество ценных бумаг планируется увеличить до 500, а в 2022 году до 1 тысячи.
По словам аналитиков, в настоящее время сохраняется потенциал для дальнейшего развития торговли иностранными ценными бумагами.
Ранее стало известно о способах хорошо заработать на фондовом рынке. Инвесторам нужно уметь ориентироваться, анализировать ситуацию и не поддаваться лишней панике или эйфории.
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