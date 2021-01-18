Эксперт рассказал, куда выгодно вкладывать средства вместо банковских вкладов

Из-за снижения доходности банковских вкладов и введения налога на доход по депозитам и облигациям, важно повышать свою финансовую грамотность и разбираться в разнообразии рыночных инструментов, сообщает «Прайм» со ссылкой на финансового советника Анну Харченко.

По ее словам, в этом случае появляется шанс обогнать инфляцию и заработать. Эксперт советует обратить внимание на ИИС, доходность средств на котором может обогнать депозиты более чем в два раза. «Даже с учетом самой консервативной доходности, такой, как у ОФЗ, получится больше 17 процентов», — сказала Харченко. При этом она напомнила о том, что больший заработок влечет и больше риски.

«Никому не нужны вклады в валюте». Эксперт посоветовал выбирать рубли

Ранее сообщалось, что проценты по вкладам в 2020 году обновили исторические минимумы, но ЦБ предупредил, что операции на фондовом рынке, инвестиции в недвижимость и страховые инвестиционные инструменты могут стать «новыми уязвимостями» для экономики. Банк России призвал не продолжать действие государственной программы субсидирования процентной ставки.

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ФОТО: РИА Новости
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