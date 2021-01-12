Эксперт рассказал, выгодно ли хранить деньги в российских банках

В России в настоящее время уровень ставок по вкладам находится на низком уровне, что не позволяет сберечь накопления от инфляции, но ситуация может измениться, сообщает «Прайм» со ссылкой на исполнительного директора Klopenko Group Дмитрия Иванова.

Сегодня по рублевым депозитам средняя ставка составляет 4,2%, тогда как уровень инфляции - почти в 5%. Таким образом, депозит становится убыточным. Аналогичная ситуация и по вкладам в долларах.