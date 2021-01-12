Эксперт рассказал, выгодно ли хранить деньги в российских банках
В России в настоящее время уровень ставок по вкладам находится на низком уровне, что не позволяет сберечь накопления от инфляции, но ситуация может измениться, сообщает «Прайм» со ссылкой на исполнительного директора Klopenko Group Дмитрия Иванова.
Сегодня по рублевым депозитам средняя ставка составляет 4,2%, тогда как уровень инфляции - почти в 5%. Таким образом, депозит становится убыточным. Аналогичная ситуация и по вкладам в долларах.
По словам эксперта, чтобы сохранить деньги, лучше обратиться в банки, предлагающие максимальный процент, при этом финансовые учреждения должны быть достаточно надежные.
При этом, если Центробанк России в 2021 году примет решение об увеличении ключевой ставки, это приведет к росту ставок по банковским вкладам.
Ранее сообщалось, что проценты по вкладам в 2020 году обновили исторические минимумы, но ЦБ предупредил, что операции на фондовом рынке, инвестиции в недвижимость и страховые инвестиционные инструменты могут стать «новыми уязвимостями» для экономики. Банк России призвал не продолжать действие государственной программы субсидирования процентной ставки.
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