Эксперт рассказал, почему лучше купить доллары сейчас

По его словам, спред снизился и стал ближе к биржевому курсу. Однако, по его словам, для части сбережений лучше рассмотреть валюты дружественных стран. Эксперт напоминает, что интерес к долларам и евро падает из-за санкций, а также на фоне политики России, которая призвана снизить доли валют недружественных стран.

Васильев считает, что в 2023 году российская национальная валюта может ослабеть из-за мирового кризиса и спада цен на сырье.

Падение или укрепление рубля до конца текущего года может быть существенным. Российскую валюту поддерживает продажа валютной выручки экспортерами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

