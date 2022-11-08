Набиуллина: Искусственное ослабление рубля приведет к валютизации экономики

«Звучат предложения искусственно ослабить курс для того, чтобы было выгодно экспортерам, выгодно бюджетам. Но если такую политику начать применять, и граждане, и бизнес будут знать, что государство целенаправленно ослабляет курс, курс может только ослабляться. Вы думаете, они будут держать деньги в национальной валюте, в рублях? Будет происходить валютизация экономики», — цитирует главу ЦБ «Интерфакс».

Набиуллина подчеркнула, что это повлияет на все денежно-кредитные условия. Регулятор считает наиболее эффективной политику плавающего курса.

Глава Банка России указала, что меры стабилизации курса российской валюты могут проводиться через бюджетную политику, бюджетное правило.

