Эксперт рассказал, как спастись от грядущего кризиса
Экономика развивается циклично, а потому за взлетом всегда следует падение, после этого - восстановление.
Возникновение кризисов время от времени предопределено, сообщает «Прайм» со ссылкой на управляющего активами «БКС Мир инвестиций» Андрея Русецкого. По его словам, для защиты от кризиса необходимо иметь в совокупном портфеле как можно меньше слабых активов. Поэтому лучше обходить стороной бумаги компаний, имеющих значительную долговую нагрузку и большую долю короткого долга.
Экономист обратил внимание на российские облигации, как в рублях, так и в валюте. Он напомнил, что акции в силу своей повышенной волатильности также могут сильно пострадать в будущий кризис. Русецкий заявил, что «турбулентность» переносят защитные акции секторов. Это, например, здравоохранение, телекоммуникации и ЖКХ. В сам кризис растут гособлигации США, Швейцарии, Японии, а также золото.
Ранее большинство россиян (61%) заявили, что считают самым надежным способом вложения средств недвижимость. Также безопасно вкладывать в иностранную валюту - так полагают порядка 15% опрошенных. Инвестиции в ценные бумаги надежным способом сбережения средств назвали 13% участников опроса.
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