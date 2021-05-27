Эксперт рассказал, как спастись от грядущего кризиса

Возникновение кризисов время от времени предопределено, сообщает «Прайм» со ссылкой на управляющего активами «БКС Мир инвестиций» Андрея Русецкого. По его словам, для защиты от кризиса необходимо иметь в совокупном портфеле как можно меньше слабых активов. Поэтому лучше обходить стороной бумаги компаний, имеющих значительную долговую нагрузку и большую долю короткого долга.

Экономист обратил внимание на российские облигации, как в рублях, так и в валюте. Он напомнил, что акции в силу своей повышенной волатильности также могут сильно пострадать в будущий кризис. Русецкий заявил, что «турбулентность» переносят защитные акции секторов. Это, например, здравоохранение, телекоммуникации и ЖКХ. В сам кризис растут гособлигации США, Швейцарии, Японии, а также золото.

Ранее большинство россиян (61%) заявили, что считают самым надежным способом вложения средств недвижимость. Также безопасно вкладывать в иностранную валюту - так полагают порядка 15% опрошенных. Инвестиции в ценные бумаги надежным способом сбережения средств назвали 13% участников опроса.

