Более половины россиян заявили о наличии сбережений
Более половины россиян (63%) заявили, что имеют сбережения. При этом треть (37%) граждан заявили, что не имеют никакой подушки безопасности. Об этом говорится в исследовании Россельхозбанка.
Каждый четвертый опрошенный рассказал, что предпочитает переводить на сбережения до 10% дохода, а каждый пятый - от 10% до 50% своего дохода. Только 5% респондентов сказали, что откладывают на будущее более половины дохода, передает РИА Новости.
Большинство россиян (61%) заявили, что считают самым надежным способом вложения средств недвижимость. Также безопасно вкладывать в иностранную валюту - так полагают порядка 15% опрошенных. Инвестиции в ценные бумаги надежным способом сбережения средств назвали 13% участников опроса.
Исследование проводилось в начале мая, в нем приняли участие 5 тысяч россиян из всех регионов.
РРоссияне начали экономить на еде из-за неуверенности в завтрашнем дне, заявил директор Центра исследований постиндустриального общества, экономист Владислав Иноземцев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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