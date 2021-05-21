Более половины россиян заявили о наличии сбережений

Более половины россиян (63%) заявили, что имеют сбережения. При этом треть (37%) граждан заявили, что не имеют никакой подушки безопасности. Об этом говорится в исследовании Россельхозбанка.

Каждый четвертый опрошенный рассказал, что предпочитает переводить на сбережения до 10% дохода, а каждый пятый - от 10% до 50% своего дохода. Только 5% респондентов сказали, что откладывают на будущее более половины дохода, передает РИА Новости.