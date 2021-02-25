Опрос: 84% россиян хотят получать дополнительную пенсию от работодателя
Большинство россиян хотят получать в дополнение к государственной пенсии корпоративные выплаты от работодателей, пишет РБК, ссылаясь на опрос сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка,.
Специалисты узнали точку зрения более 3500 человек по всей России. Дополнительную пенсию от работодателя хотели бы получать 84% респондентов, причем в феврале прошлого года доля желающих составляла 78%. Более трети опрошенных назвали сумму не менее 30 тысяч рублей в месяц.
Люди в возрасте от 36 до 55 лет наиболее заинтересованы в корпоративных выплатах: за это высказались 85%. Примерно столько же опрошенных (81%) среди молодежи 18-25 лет также хотели бы иметь подобные доплаты, отмечает телеканал «360».
Наименьшее доверие корпоративным пенсионным программам выражают россияне старше 56 лет. По данным экспертов, это связано с малыми сроками для возможности накоплений до завершения карьеры.
При этом лишь 3% опрошенных участвуют в корпоративных пенсионных программах, 16% респондентов знают, 18% — слышали о них.
Наибольшую осведомленность о корпоративных пенсиях показали россияне старше 56 лет, молодежь до 25 лет мало что знает об этой программе, сообщает Ura.ru.
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