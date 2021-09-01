Эксперт предостерег от покупки золота

Особенность золота в том, что оно является «активом-убежищем» в период высокой инфляции и низких ставок, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта по фондовому рынку Михаила Зельцера.

Греф назвал самый надежный инструмент для инвестиций

По его словам, когда инфляция замедляется, золото теряет свою инвестиционную привлекательность. В настоящее время драгметалл крайне чувствительно относится к любой информации, способной повлиять на политику Федрезерва США.

Зельцер считает, что доллар продолжит укрепление, а учитывая исторически высокую обратную корреляцию валюты США и золота, позиции драгметалла могут значительно пошатнуться.

Как сообщалось, самыми надежными валютами считаются не те, которые дорого стоят, а те, что обеспечены объемами экономик и международной торговли стран эмитентов.

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ФОТО: pixabay.com
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