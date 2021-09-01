Эксперт предостерег от покупки золота

По его словам, когда инфляция замедляется, золото теряет свою инвестиционную привлекательность. В настоящее время драгметалл крайне чувствительно относится к любой информации, способной повлиять на политику Федрезерва США.

Зельцер считает, что доллар продолжит укрепление, а учитывая исторически высокую обратную корреляцию валюты США и золота, позиции драгметалла могут значительно пошатнуться.

Как сообщалось, самыми надежными валютами считаются не те, которые дорого стоят, а те, что обеспечены объемами экономик и международной торговли стран эмитентов.

