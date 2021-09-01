Эксперт предостерег от покупки золота
Особенность золота в том, что оно является «активом-убежищем» в период высокой инфляции и низких ставок, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта по фондовому рынку Михаила Зельцера.
По его словам, когда инфляция замедляется, золото теряет свою инвестиционную привлекательность. В настоящее время драгметалл крайне чувствительно относится к любой информации, способной повлиять на политику Федрезерва США.
Зельцер считает, что доллар продолжит укрепление, а учитывая исторически высокую обратную корреляцию валюты США и золота, позиции драгметалла могут значительно пошатнуться.
Как сообщалось, самыми надежными валютами считаются не те, которые дорого стоят, а те, что обеспечены объемами экономик и международной торговли стран эмитентов.
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