Греф назвал самый надежный инструмент для инвестиций
Банковский депозит назван самым надежным инструментом для инвестиций.
Глава Сбербанка Герман Греф сообщил телеканалу НТВ, что вкладывать средства в криптовалюту и акции опасно. Как отметил банкир, 70% своего инвестиционного портфеля он отдал под инструменты с фиксированной доходностью. 30% приходятся на инструменты рынка акций.
Греф признался, что таким образом он зарабатывает около 8-9% годовых в валюте.
Ранее большинство россиян (61%) заявили, что считают самым надежным способом вложения средств недвижимость. Также безопасно вкладывать в иностранную валюту - так полагают порядка 15% опрошенных. Инвестиции в ценные бумаги надежным способом сбережения средств назвали 13% участников опроса.
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