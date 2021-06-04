Греф назвал самый надежный инструмент для инвестиций

Банковский депозит назван самым надежным инструментом для инвестиций.

Эксперт рассказал, как откладывать деньги, если их нет

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил телеканалу НТВ, что вкладывать средства в криптовалюту и акции опасно. Как отметил банкир, 70% своего инвестиционного портфеля он отдал под инструменты с фиксированной доходностью. 30% приходятся на инструменты рынка акций.

Греф признался, что таким образом он зарабатывает около 8-9% годовых в валюте.

Ранее большинство россиян (61%) заявили, что считают самым надежным способом вложения средств недвижимость. Также безопасно вкладывать в иностранную валюту - так полагают порядка 15% опрошенных. Инвестиции в ценные бумаги надежным способом сбережения средств назвали 13% участников опроса.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:АкцииИнвестицииГерман Греф
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