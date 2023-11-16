Эксперт Ойгман: Израильские банки начали сегрегацию ценных бумаг россиян
Банки Израиля начали обособлять принадлежащие гражданам России счета с ценными бумагами из-за требования бельгийского депозитария Euroclear. Об этом заявил основатель международной финансовой компании SmartGen Ltd Марк Ойгман в интервью РБК.
Как отметил эксперт, на этой неделе начались «повальные блокировки» счетов россиян с активами с Euroclear в цепочке.
«По нашей информации, в большинстве израильских крупных банков уже предприняли шаги по блокировке активов», — подчеркнул Ойман.
По словам финансиста, меры касаются всех российских инвесторов, даже имеющих гражданство Израиля. На минувшей неделе многие «продавали все, что можно было», чтобы избежать сегрегации.
Ойгман допустил, что к блокировкам может присоединиться и люксембургский депозитарий Clearstream, пишет «Свободная пресса».
Предписание Euroclear израильским финорганизациям по инвесторам с гражданством РФ вступило в силу 13 ноября, указывает телеканал «360».
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