Эксперт объяснила, куда вложить деньги для пассивного дохода

По ее словам, новичкам не стоит вкладывать средства, например, в дивидендные российские акции, так как «многие компании с привлекательной дивидендной политикой закредитованы и имеют чрезмерно огромные инвестиционные программы».

По словам эксперта, портфель дивидендных акций нужно пересматривать несколько раз в год, постоянно отслеживать ситуацию, что не является пассивным получением дохода.

Такой портфель лучше поручить вести профессионалу, который постарается собрать лучшие дивидендные идеи на рынке.

Пассивный доход - условное понятие, даже если речь идет о самых надежных инструментах инвестирования, сообщил ранее эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов. По его словам, в любом активе есть определенные риски, по которым нужно время от времени принимать решения. В настоящее время даже самые надежные активы подвержены определенным рискам.

