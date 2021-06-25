Эксперт объяснила, куда вложить деньги для пассивного дохода

Портфель для получения пассивного дохода можно собрать самостоятельно, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика из ГК «Финам» Юлию Афанасьеву.

Назван худший вид заработка для малоимущих россиян

По ее словам, новичкам не стоит вкладывать средства, например, в дивидендные российские акции, так как «многие компании с привлекательной дивидендной политикой закредитованы и имеют чрезмерно огромные инвестиционные программы».

По словам эксперта, портфель дивидендных акций нужно пересматривать несколько раз в год, постоянно отслеживать ситуацию, что не является пассивным получением дохода.

Такой портфель лучше поручить вести профессионалу, который постарается собрать лучшие дивидендные идеи на рынке.

Пассивный доход - условное понятие, даже если речь идет о самых надежных инструментах инвестирования, сообщил ранее эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов. По его словам, в любом активе есть определенные риски, по которым нужно время от времени принимать решения. В настоящее время даже самые надежные активы подвержены определенным рискам.

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ФОТО: РИА Новости
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