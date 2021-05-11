Назван худший вид заработка для малоимущих россиян

Как сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов, низкооплачиваемым слоям населения вложения в ценные бумаги «принесут не очень много». По его словам, «для получения приличных денег нужно делать крупные первоначальные вложения», а «пассивный доход — не рецепт для малоимущих».

Что касается людей с доходами выше средних, то в случае инвестирования они могут не только сохранить сбережения, но и приумножить.

Пассивный доход - условное понятие, даже если речь идет о самых надежных инструментах инвестирования, заявил эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов.

По его словам, в любом активе есть определенные риски, по которым нужно время от времени принимать решения.

