Назван худший вид заработка для малоимущих россиян
Россиянам с низким уровнем доходов посоветовали не заниматься инвестированием.
Как сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов, низкооплачиваемым слоям населения вложения в ценные бумаги «принесут не очень много». По его словам, «для получения приличных денег нужно делать крупные первоначальные вложения», а «пассивный доход — не рецепт для малоимущих».
Что касается людей с доходами выше средних, то в случае инвестирования они могут не только сохранить сбережения, но и приумножить.
Пассивный доход - условное понятие, даже если речь идет о самых надежных инструментах инвестирования, заявил эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов.
По его словам, в любом активе есть определенные риски, по которым нужно время от времени принимать решения.
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