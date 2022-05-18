Эксперт назвал условия завершения господства доллара

Американские власти дают государствам основания отойти от доллара, хотя в нем и торгуются все мировые ресурсы и проводится значительная часть торговых операций, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта Артема Тузова.

Доллар на Мосбирже упал ниже 63 рублей

По его словам, «выбивание» доллара из глобальных расчетов может только массовый переход стран на расчеты за ресурсы в национальных валютах. Отмечается, что «заморозив» золотовалютные резервы России, Соединенные Штаты показали, что так же может поступить с КНР и Индией.

Ранее эксперт Гао Дэшен в материале для «Хуаньцю шибао» написал, что Россия нанесла серьезный удар по положению доллара в мировой финансовой системе, приняв решение погасить внешний долг в рублях и использовать национальную валюту для расчетов с другими странами.

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ФОТО: pxhere.com
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