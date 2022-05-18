Эксперт назвал условия завершения господства доллара
Американские власти дают государствам основания отойти от доллара, хотя в нем и торгуются все мировые ресурсы и проводится значительная часть торговых операций, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта Артема Тузова.
По его словам, «выбивание» доллара из глобальных расчетов может только массовый переход стран на расчеты за ресурсы в национальных валютах. Отмечается, что «заморозив» золотовалютные резервы России, Соединенные Штаты показали, что так же может поступить с КНР и Индией.
Ранее эксперт Гао Дэшен в материале для «Хуаньцю шибао» написал, что Россия нанесла серьезный удар по положению доллара в мировой финансовой системе, приняв решение погасить внешний долг в рублях и использовать национальную валюту для расчетов с другими странами.
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