Эксперт назвал условия завершения господства доллара

По его словам, «выбивание» доллара из глобальных расчетов может только массовый переход стран на расчеты за ресурсы в национальных валютах. Отмечается, что «заморозив» золотовалютные резервы России, Соединенные Штаты показали, что так же может поступить с КНР и Индией.

Ранее эксперт Гао Дэшен в материале для «Хуаньцю шибао» написал, что Россия нанесла серьезный удар по положению доллара в мировой финансовой системе, приняв решение погасить внешний долг в рублях и использовать национальную валюту для расчетов с другими странами.

