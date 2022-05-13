Доллар на Мосбирже упал ниже 63 рублей

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 63 рублей, американская валюта достигла таких показателей впервые с февраля 2020 года.

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При этом, по данным площадки, евро впервые с июня 2017 года упал ниже отметки в 65 рублей.

Накануне вечером доллар на Мосбирже стоил менее 64 рублей, евро опускался ниже 66 рублей, напоминает «Свободная пресса».

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