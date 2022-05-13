Доллар на Мосбирже упал ниже 63 рублей
13 мая 202210:25
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 63 рублей, американская валюта достигла таких показателей впервые с февраля 2020 года.
При этом, по данным площадки, евро впервые с июня 2017 года упал ниже отметки в 65 рублей.
Накануне вечером доллар на Мосбирже стоил менее 64 рублей, евро опускался ниже 66 рублей, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru