Китайский эксперт заявил об ударе России по доллару

«Заявление России о погашении внешнего долга в рублях и использовании их в качестве расчетной валюты при экспорте энергоносителей и стратегических ресурсов в "недружественные страны и регионы" пошатнуло монопольное положение доллара в мировой торговой и финансовой системе», — отмечается в статье китайского специалиста.

Гао Дэшен подчеркнул, что мир «ускоренными темпами» вступает в постдолларовую эру. Кроме того, как указал эксперт, эффективность принятых Россией мер доказала, что санкционная политика США и Запада несостоятельна.

