Китайский эксперт заявил об ударе России по доллару

Россия нанесла серьезный удар по положению доллара в мировой финансовой системе, приняв решение погасить внешний долг в рублях и использовать национальную валюту для расчетов с другими странами. Об этом пишет эксперт Гао Дэшен в своем материале для «Хуаньцю шибао».

Назван «опасный» для рубля курс доллара

«Заявление России о погашении внешнего долга в рублях и использовании их в качестве расчетной валюты при экспорте энергоносителей и стратегических ресурсов в "недружественные страны и регионы" пошатнуло монопольное положение доллара в мировой торговой и финансовой системе», — отмечается в статье китайского специалиста.

Гао Дэшен подчеркнул, что мир «ускоренными темпами» вступает в постдолларовую эру. Кроме того, как указал эксперт, эффективность принятых Россией мер доказала, что санкционная политика США и Запада несостоятельна.

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ФОТО: РИА Новости
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