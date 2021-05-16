Эксперт назвал последствия долларовой инфляции
Неожиданностей стоит ждать не от валютных курсов, а от долларовой инфляции, которая съедает часть дохода, невзирая на укрепление или ослабление рубля, сообщает «Прайм» со ссылкой на управляющего активами «БКС Мир инвестиций» Андрея Русецкого.
На фоне вливания в экономику значительного объема ликвидности и ростом американского госдолга, в США столкнулись с увеличением объема наличных денег в обращении, что может «привести к повышенной долларовой инфляции» в 4,2%, «что является одним из самых высоких показателей за последние 30 лет».
Как отмечает эксперт, повышенная инфляция ведет к снижению покупательской способности населения, росту издержек, ослаблению валюты и, как следствие, новому витку инфляции.
Курс рубля в ближайшие месяцы будет находиться на уровне 74-76 за доллар, пишут «Известия», ссылаясь на представителей крупнейших российских банков.
Рост цен на нефть выступит в качестве укрепляющего фактора российской валюты. В то же время рубль будут ослаблять риски ужесточения санкций в отношении РФ.
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