Эксперт назвал последствия долларовой инфляции

На фоне вливания в экономику значительного объема ликвидности и ростом американского госдолга, в США столкнулись с увеличением объема наличных денег в обращении, что может «привести к повышенной долларовой инфляции» в 4,2%, «что является одним из самых высоких показателей за последние 30 лет».

Как отмечает эксперт, повышенная инфляция ведет к снижению покупательской способности населения, росту издержек, ослаблению валюты и, как следствие, новому витку инфляции.

Курс рубля в ближайшие месяцы будет находиться на уровне 74-76 за доллар, пишут «Известия», ссылаясь на представителей крупнейших российских банков.

Рост цен на нефть выступит в качестве укрепляющего фактора российской валюты. В то же время рубль будут ослаблять риски ужесточения санкций в отношении РФ.



