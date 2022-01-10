Стоимость биткоина опустилась ниже $40 тысяч

Курс криптовалюты биткоин опустился ниже $40 тысяч впервые с сентября 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости.

За 9 января биткоин подешевел на 2%. Согласно данным CoinDesk, сейчас стоимость криптовалюты составляет $39,963 тысяч.