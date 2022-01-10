Стоимость биткоина опустилась ниже $40 тысяч
Курс криптовалюты биткоин опустился ниже $40 тысяч впервые с сентября 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости.
За 9 января биткоин подешевел на 2%. Согласно данным CoinDesk, сейчас стоимость криптовалюты составляет $39,963 тысяч.
Курс биткоина продолжает снижаться после того, как в ноябре 2021 года крипотовалюта обновила исторический максимум в $69 тысяч. С тех пор цена валюты упала почти на 40%.
Ранее основатель Galaxy Digital Майк Новограц в беседе с CNBC объяснил снижение стоимости биткоина «здоровым откатом» после резкого роста в прошлом году. Новограц спрогнозировал новый рост валюты после такого падения.
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