Экс-министр финансов Задорнов назвал пять причин нового экономического кризиса
Глобальную экономику ждет мировой кризис, причинами которого в том числе являются негативные последствия коронавирусной пандемии, геополитическое обострение и другие, считает бывший министр финансов России Михаил Задорнов.
Первой причиной кризиса, которую он назвал, является беспрецедентный период нулевых процентных ставок на Западе – в США и Европе. Вторая причина – действие программ количественного смягчения Европейского Центробанка и Федеральной резервной системы (ФРС) США. Третья причина – зарубежные выплаты населению и бизнесу для стимулирования спроса.
«Четвертое, это торговые войны и протекционизм. Наконец, западные санкции против России, которые привели к изменению логистических цепочек и дисбалансу на рынке энергоносителей, являются пятым «штрихом» наступающего мирового кризиса», — рассказал Задорнов.
Экс-министр полагает, что эти причины являются предпосылками мирового кризиса в глобальной экономики впервые с 2008 года.
Усугубляют ситуацию «огромные дисбалансы», которые были накоплены в мире за последние 15 лет.
Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что в ближайшем будущем может возникнуть «бум» на фоне уязвимости глобальной экономики.
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