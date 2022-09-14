«Начнутся теневые расчеты»: Экс-глава ЦБ о предложении Минфина по «развитию» экономики

Ранее Центробанк и Минфин представили меры по развитию финансового рынка, в число которых вошло предложение разрешить кредитным организациям из дружественных стран открывать российские филиалы. По мнению Дубинина, запрет на открытие филиалов иностранными кредитными организациями имеет исторические корни.

«В девяностые годы прошлого века в нашей стране начала работать система российских коммерческих банков, однако они были достаточно слабыми — не было ни капитала, ни опыта работы, а некоторые связи с клиентами были унаследованы ещё с советских времён. Было понятно, что иностранные банки, открыв филиалы в России, будут заведомо в выигрышном положении. Причём филиалы не будут считаться российскими юридическими лицами, поэтому любое российское урегулирование законодательства будет касаться их лишь косвенно, не представится возможным многие вещи отследить и заставить выполнять. В том числе, и по вопросам налогообложения они будут отчитываться в составе своих головных банков за рубежом. В связи с этим было принято решение о создании российских юридических лиц с иностранным капиталом, регулирующихся российским законодательством. Насколько мне известно, в царской России работало аналогичное банковское законодательство, создавались банки с иностранным капиталом, но не филиалы», — сказал Дубинин.

Также он выразил опасение, что через филиалы кредитных организаций дружественных стран будет проще проводить теневые расчёты.

«Понятно, что банки из враждебных России стран у нас филиалы открывать не будут, по крайней мере, в течение ближайших десятилетий. А вот через филиалы дружественных государств легче будет проводить расчёты, малозаметные для Минфина», — заявил экс-глава Центробанка.

Собеседник НСН затруднился с ответом на вопрос, банки каких стран в первую очередь будут заинтересованы в открытии филиалов в России.

«Сложно сказать, так как все до сих пор опасаются вторичных санкций. Полагаю, что будут проводиться индивидуальные переговоры не по странам, а по конкретным институтам. Считаю, что никакие правительства не станут принимать официальных решений на этот счёт», — резюмировал Дубинин.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что только Центробанк может позволить иностранным инвесторам покупать российскую цифровую валюту через анонимные точки входа.

