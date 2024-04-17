Экс-глава ЦБ Дубинин: Западу невыгодно полностью блокировать расчеты с Россией

«Я не думаю, что это сенсационная новость для России. Об этом речь идет достаточно давно. Здесь будет выстраиваться та же система отношений, как выстраивается оплата импорта на других направлениях – через цепочку банков, включая не самые крупные российские, которые не попали под санкции. Ситуация достаточно отработанная, хоть сложная и дорогостоящая. Для участников рынка она понятна. Пока те или иные рынки заинтересованы в поставках российских нефти, газа и угля, они будут искать пути оплаты. Там применяются перечисления в разных валютах, включая лиры, кто-то на этом всем зарабатывает. Конечному потребителю придется платить, так как это все дороже и сложнее для бизнеса», - рассказал он.

По его словам, международные рынки сегодня на заинтересованы в полном прекращении торговли с Россией, бизнес продолжит искать пути обхода санкций.

«Если бы не было заинтересованности со стороны Китая, Индии и коллективного Запада в наполнении рынка российскими товарами, то гораздо более жесткая схема санкций была бы применена. Теоретически такая угроза существует, что потребуют вообще прекратить расчеты с Россией. То, что это не делается, это сознательная политика властей, которые эти санкции накладывают. В прошлом году у Китая был товарооборот с Россией порядка 250 миллиардов долларов, с Америкой – 530 миллиардов долларов, со всеми странами ЕС – более 700 миллиардов долларов. Поэтому Китай вынужден искать эти схемы», - заключил собеседник НСН.

Многие китайские банки начали отклонять российские операции даже в юанях, теперь компании переходят на «экзотические» способы оплаты, варианты обхода санкций есть, заявил ранее председатель Русско-азиатского делового совета Максим Кузнецов «Радиоточке НСН».



