Экс-глава ЦБ Дубинин: Западу невыгодно полностью блокировать расчеты с Россией
Сергей Дубинин заявил НСН, что Китай, Индия и коллективный Запад заинтересованы в российских товарах на международных рынках.
Западу невыгодно полностью блокировать расчеты с Россией, оказывая давление на Китай и других российских партнеров, заявил экс-глава Центробанка Сергей Дубинин в беседе с НСН. По его словам, бизнес научился обходить санкции, несмотря на более «дорогие» новые схемы оплат.
Три из четырех крупнейших банков Китая прекратили принимать платежи из российских подсанкционных кредитных организаций с начала этого года. Такие ограничения ввели Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China. Эти игроки занимают первое, второе и четвертое места по величине активов в КНР.
«Я не думаю, что это сенсационная новость для России. Об этом речь идет достаточно давно. Здесь будет выстраиваться та же система отношений, как выстраивается оплата импорта на других направлениях – через цепочку банков, включая не самые крупные российские, которые не попали под санкции. Ситуация достаточно отработанная, хоть сложная и дорогостоящая. Для участников рынка она понятна. Пока те или иные рынки заинтересованы в поставках российских нефти, газа и угля, они будут искать пути оплаты. Там применяются перечисления в разных валютах, включая лиры, кто-то на этом всем зарабатывает. Конечному потребителю придется платить, так как это все дороже и сложнее для бизнеса», - рассказал он.
По его словам, международные рынки сегодня на заинтересованы в полном прекращении торговли с Россией, бизнес продолжит искать пути обхода санкций.
«Если бы не было заинтересованности со стороны Китая, Индии и коллективного Запада в наполнении рынка российскими товарами, то гораздо более жесткая схема санкций была бы применена. Теоретически такая угроза существует, что потребуют вообще прекратить расчеты с Россией. То, что это не делается, это сознательная политика властей, которые эти санкции накладывают. В прошлом году у Китая был товарооборот с Россией порядка 250 миллиардов долларов, с Америкой – 530 миллиардов долларов, со всеми странами ЕС – более 700 миллиардов долларов. Поэтому Китай вынужден искать эти схемы», - заключил собеседник НСН.
Многие китайские банки начали отклонять российские операции даже в юанях, теперь компании переходят на «экзотические» способы оплаты, варианты обхода санкций есть, заявил ранее председатель Русско-азиатского делового совета Максим Кузнецов «Радиоточке НСН».
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