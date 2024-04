Экс-глава ЦБ Дубинин: Западу невыгодно полностью блокировать расчеты с Россией

Западу невыгодно полностью блокировать расчеты с Россией, оказывая давление на Китай и других российских партнеров, заявил экс-глава Центробанка Сергей Дубинин в беседе с НСН. По его словам, бизнес научился обходить санкции, несмотря на более «дорогие» новые схемы оплат.

Три из четырех крупнейших банков Китая прекратили принимать платежи из российских подсанкционных кредитных организаций с начала этого года. Такие ограничения ввели Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China. Эти игроки занимают первое, второе и четвертое места по величине активов в КНР.