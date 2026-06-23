«Можно ли будет прийти в кафе и оплатить что-то криптой? На мой взгляд, это достаточно реализуемая история. Как только у нас появятся эти кастодиальные кошельки – это будет та же самая история, как с юаневой карточкой или с картой Visa, когда вы куда-то выезжали. То есть, рубли конвертировались в доллары, доллары – в евро. В принципе, если у вас есть кастодиальный кошелек, если вы купили официально какую-то крипту и дальше приходите в кафе, расплачиваетесь, то банк вам вполне может сделать конвертацию этих средств в рубли. Ничего сложного тут нет. В рамках российского законодательства такие истории реализовать можно», - отметил он.

Ранее эксперт по финансовым рынкам, основатель компании CryptoBotPro LLC Алексей Мокров в пресс-центре НСН рассказал, что криптомошенники действуют через Telegram, фейковые платформы, под видом кураторов и через криптокошельки, выходя на необразованных и запуганных людей.

