Экономист раскрыл, когда россияне смогут платить в кафе криптой

Ярослав Кабаков заявил НСН, что оплата криптовалютой и конвертация ее банком в рубли – вполне реальная вещь.

Настроить оплату в кафе криптовалютой через кастодиальный кошелек в России в будущем вполне возможно. Об этом в пресс-центре НСН рассказал директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

«Загоняют на убой»: Какие пять ошибок совершают криптоинвесторы

«Можно ли будет прийти в кафе и оплатить что-то криптой? На мой взгляд, это достаточно реализуемая история. Как только у нас появятся эти кастодиальные кошельки – это будет та же самая история, как с юаневой карточкой или с картой Visa, когда вы куда-то выезжали. То есть, рубли конвертировались в доллары, доллары в евро. В принципе, если у вас есть кастодиальный кошелек, если вы купили официально какую-то крипту и дальше приходите в кафе, расплачиваетесь, то банк вам вполне может сделать конвертацию этих средств в рубли. Ничего сложного тут нет. В рамках российского законодательства такие истории реализовать можно», - отметил он.

Ранее эксперт по финансовым рынкам, основатель компании CryptoBotPro LLC Алексей Мокров в пресс-центре НСН рассказал, что криптомошенники действуют через Telegram, фейковые платформы, под видом кураторов и через криптокошельки, выходя на необразованных и запуганных людей.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Криптовалюта

Горячие новости

Все новости

партнеры