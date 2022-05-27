Экономист посоветовал хранить 20% сбережений в долларах, евро и франках

Личные сбережения лучше хранить в нескольких валютах: до 80% — в рублях, оставшуюся долю — в долларах, евро и швейцарских франках. Об этом заявил политолог, экономист, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с Ura.ru.

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Как отметил эксперт, санкции могут стать триггером для нового глобального кризиса, который отразится на курсах всех валют. Однако те, кто вкладывается в рубли, могут надеяться, что в стране примут «меры по защите наших сбережений».

«Конечно, вложения стоит комбинировать и по срочности, и по составу валют, но в любом случае 70-75% лучше держать в рублях, а остальные распределять. Я бы лично хранил в денежной единице РФ до 80%, а остальное разделил на три валюты: доллар, евро и швейцарский франк», — рассказал Масленников.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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