Экономист Лебединская: С 1 января подорожают сигареты

С 1 января 2024 года в России повысятся акцизы на табачные изделия, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольгу Лебединскую.

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По ее словам, из-за этого минимальная розничная цена сигарет может увеличиться со 112 до 117 рублей за пачку. Это приведет к росту наполняемости госбюджета. Эксперт отметила, что вряд ли это повлияет на количество курильщиков.

Ранее стало известно, что импорт сигарет в РФ удвоился за 10 месяцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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