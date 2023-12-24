Экономист Лебединская: С 1 января подорожают сигареты

По ее словам, из-за этого минимальная розничная цена сигарет может увеличиться со 112 до 117 рублей за пачку. Это приведет к росту наполняемости госбюджета. Эксперт отметила, что вряд ли это повлияет на количество курильщиков.

Ранее стало известно, что импорт сигарет в РФ удвоился за 10 месяцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

