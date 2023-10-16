Владельцы BMW реже всего продавали свои машины в 2023 году
Руководитель развития бизнеса сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека» Константин Болдырев заявил, что редкая смена владельцев у автомобиля является признаком лояльности к определённому бренду, сообщает Газета.Ru.
Согласно результатам исследования, в 2023 году в премиальном сегменте свои машины в возрасте 3-5 лет реже всего продавали владельцы BMW 5-й Серии. Также не спешили расставаться со своими автомобилями хозяева BMW 3-й Серии, Mercedes-Benz E-Класса, кроссоверов BMW X3, BMW X5 и BMW X6, а также Mercedes-Benz C-Класса и Audi A4.
В целом самыми лояльными к брендам оказались владельцы автомобилей BMW, Mercedes-Benz, Audi, Lexus, Land Rover, Volvo, Porsche, Infiniti, Mini, Genesis, Jaguar и Cadillac.
«В топе традиционно оказались автомобили европейских, корейских и японских марок», – заключил Болдырев.
Ранее автодилеры заявили, что на вторичном рынке из премиум-сегмента самыми популярными стали бренды Mercedes-Benz, Porsche Cayenne, BMW (X5, X6, X3) и Audi Q7, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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