Доллар упал ниже 93 рублей

Курс доллара во вторник опускался ниже 93 рублей, такие показатели зафиксированы впервые с 18 августа.

Курс доллара упал до 95 рублей

По данным Московской биржи, в ходе торгов американская валюта достигала отметки в 92,45 рубля. К 07:32 мск доллар потерял 2,14 рубля, курс валюты составил 92,94 рубля.

Согласно данным площадки на 07:43, доллар торгуется на уровне 93,36 рубля.

Ранее финансовый эксперт Владимир Григорьев спрогнозировал, что осенью рубль укрепится по отношению к доллару благодаря улучшению соотношения экспорта и импорта, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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