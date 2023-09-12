Доллар упал ниже 93 рублей
12 сентября 202307:59
Курс доллара во вторник опускался ниже 93 рублей, такие показатели зафиксированы впервые с 18 августа.
По данным Московской биржи, в ходе торгов американская валюта достигала отметки в 92,45 рубля. К 07:32 мск доллар потерял 2,14 рубля, курс валюты составил 92,94 рубля.
Согласно данным площадки на 07:43, доллар торгуется на уровне 93,36 рубля.
Ранее финансовый эксперт Владимир Григорьев спрогнозировал, что осенью рубль укрепится по отношению к доллару благодаря улучшению соотношения экспорта и импорта, напоминает телеканал «360».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru