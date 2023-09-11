Курс доллара упал до 95 рублей

По итогам торгов на Мосбирже курс доллара упал до 95 рублей впервые с конца августа.

В общей сложности в понедельник американская валюта потеряла два рубля, следует из данных торгов.

Ранее ВЦИОМ провел опрос, согласно которому стало известно, что россияне стали реже хранить сбережения в долларах. Его данные приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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