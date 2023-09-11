Курс доллара упал до 95 рублей
11 сентября 202319:34
По итогам торгов на Мосбирже курс доллара упал до 95 рублей впервые с конца августа.
В общей сложности в понедельник американская валюта потеряла два рубля, следует из данных торгов.
Ранее ВЦИОМ провел опрос, согласно которому стало известно, что россияне стали реже хранить сбережения в долларах. Его данные приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru