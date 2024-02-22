Доллар превысил 93 рубля впервые с 9 февраля
22 февраля 202412:53
Курс доллара превысил 93 рубля впервые с 9 февраля, следует из данных Московской биржи.
По информации площадки, в ходе торгов американская валюта поднялась до отметки 93,04 рубля (по состоянию на 12:42 мск).
При этом евро на Мосбирже стоил 100,66 рубля.
Между тем финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов допустил, что в феврале доллар может укрепиться до 95 рублей в том числе из-за удешевления нефти, роста госрасходов и бюджетного дефицита, пишет «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru