Доллар превысил 93 рубля впервые с 9 февраля

По информации площадки, в ходе торгов американская валюта поднялась до отметки 93,04 рубля (по состоянию на 12:42 мск).

При этом евро на Мосбирже стоил 100,66 рубля.

Между тем финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов допустил, что в феврале доллар может укрепиться до 95 рублей в том числе из-за удешевления нефти, роста госрасходов и бюджетного дефицита, пишет «Свободная пресса».

