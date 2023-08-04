Доллар поднялся до 95 рублей впервые с марта 2022 года

Накануне курс доллара на Мосбирже превысил 94,5 рубля, евро стоил более 103 рублей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в интервью НСН предположил, что во второй половине года курс рубля не будет сильно меняться по сравнению с нынешними значениями.

«Я ожидаю, что к 1 сентября курс рубля будет примерно такой же, как сейчас, в диапазоне 90-95. Во втором полугодии он не будет сильно меняться. Не исключаю, что могут быть залеты вверх и вниз, но курс будет возвращаться к этому диапазону. Если сейчас пройдет 95 и будет 100, все равно потом сюда вернется», — считает специалист.

