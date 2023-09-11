Доллар на Мосбирже упал ниже 97 рублей

На открытии торгов на площадке американская валюта выросла на 11,25 копейки, до 97,9 рубля. К 07:50 мск доллар снизился до 96,97 рубля.

В свою очередь, курс евро на открытии Мосбиржи составил 104,38 рубля. Европейская валюта потеряла более 42 копеек и продолжила снижение до 104,08 рубля.

Между тем советник по инвестициям ИК Fontvielle Максим Федоров заявил, что рубль снижается неравномерно по отношению к иностранным валютам и имеет все шансы продолжить медленно и неравномерно девальвироваться в сентябре, пишет «Свободная пресса».

