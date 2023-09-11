Доллар на Мосбирже упал ниже 97 рублей
Курс доллара поднялся выше 97 рублей, однако позже упал ниже этой отметки, следует из данных Московской биржи.
На открытии торгов на площадке американская валюта выросла на 11,25 копейки, до 97,9 рубля. К 07:50 мск доллар снизился до 96,97 рубля.
В свою очередь, курс евро на открытии Мосбиржи составил 104,38 рубля. Европейская валюта потеряла более 42 копеек и продолжила снижение до 104,08 рубля.
Между тем советник по инвестициям ИК Fontvielle Максим Федоров заявил, что рубль снижается неравномерно по отношению к иностранным валютам и имеет все шансы продолжить медленно и неравномерно девальвироваться в сентябре, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru