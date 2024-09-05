«Якутия и Хабаровский край»: В ДОМ.РФ назвали лидеров по дальневосточной ипотеке

Как добавил Мутко, помимо дальневосточной ипотеки есть и другие механизмы, которые позволят обеспечит людей, работающих в регионе, жильем. В их числе программа «Доступное арендное жилье в ДФО».

«Нужно создать на Дальнем Востоке десять тысяч квартир для предприятий. Мы вчера подписали десятитысячную квартиру в микрорайоне Хабаровска, 77 миллиардов рублей проинвестировали в строительство. Застройщики к нам пришли и купили, согласовали с регионом квартирографию, все, что связано с отделкой. Мы уже сдали в аренду 130 квартир. Комсомольск-на-Амуре имеет большой приоритет. Также есть конкретные предприятия, к примеру, завод «Звезда», который не хочет забирать деньги из бизнеса, в этом случае мы строим арендные дома, а предприятие у нас арендует. Вчера подписали аналогичный договор в Находке. Там строят завод по производству удобрений, появятся новые рабочие места, а мы возведем арендный дом, предприятие будет арендовать его у нас с правом выкупа. Через пять лет они эти квартиры отдадут людям. Механизмов много», - заверил он.

Ранее замминистра финансов Иван Чебесков заявил, что ведомство выступает за постепенное повышение ставки по дальневосточной ипотеке. Поскольку программа действует до 2030 года, в Минфине предложили в 2025 году повысить ставку до 3%, затем — до 4%, а к 2030 году довести ее до 8%, напоминает «Радиоточка НСН».

