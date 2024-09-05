«Якутия и Хабаровский край»: В ДОМ.РФ назвали лидеров по дальневосточной ипотеке
Помимо льготной ипотеки перспективным вариантом строительства нового жилья на Дальнем Востоке остается программа «Доступное арендное жилье в ДФО», рассказал эфире НСН гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.
До сих пор строительство по дальневосточной ипотеке велось медленно, однако теперь застройщики строят планы по новым проектам более активно. В лидеры по строительству жилья вышли Якутия, а также Приморский и Хабаровский край, заявил гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко в рамках выступления на Восточном экономическом форуме, его слова передает корреспондент НСН.
«По дальневосточной ипотеке строительство жилья было никакое, за эти годы построили два миллиона квадратных метров. Сегодня за семь миллионов квадратных метров строят жилья. Наш банк финансирует 70% строительства. Якутия, Приморский и Хабаровский край выходят в лидеры по темпам строительства. Однако должен быть план развития города. Мы вчера посмотрели бухту Патрокл, где заявлено комплексное развитие территории. Территорию разделили между четырьмя застройщиками, 30% запланированного введено в эксплуатацию. Самосвалы, а кругом люди с детьми. Школа будет в следующем году, вторая через два года. Детский сад ввели. Нужно собраться и сделать, уверен, там можно договориться по комплексному освоению», - заявил он.
Как добавил Мутко, помимо дальневосточной ипотеки есть и другие механизмы, которые позволят обеспечит людей, работающих в регионе, жильем. В их числе программа «Доступное арендное жилье в ДФО».
«Нужно создать на Дальнем Востоке десять тысяч квартир для предприятий. Мы вчера подписали десятитысячную квартиру в микрорайоне Хабаровска, 77 миллиардов рублей проинвестировали в строительство. Застройщики к нам пришли и купили, согласовали с регионом квартирографию, все, что связано с отделкой. Мы уже сдали в аренду 130 квартир. Комсомольск-на-Амуре имеет большой приоритет. Также есть конкретные предприятия, к примеру, завод «Звезда», который не хочет забирать деньги из бизнеса, в этом случае мы строим арендные дома, а предприятие у нас арендует. Вчера подписали аналогичный договор в Находке. Там строят завод по производству удобрений, появятся новые рабочие места, а мы возведем арендный дом, предприятие будет арендовать его у нас с правом выкупа. Через пять лет они эти квартиры отдадут людям. Механизмов много», - заверил он.
Ранее замминистра финансов Иван Чебесков заявил, что ведомство выступает за постепенное повышение ставки по дальневосточной ипотеке. Поскольку программа действует до 2030 года, в Минфине предложили в 2025 году повысить ставку до 3%, затем — до 4%, а к 2030 году довести ее до 8%, напоминает «Радиоточка НСН».
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