Для привлечения персонала: РЖД вводит подъёмные в 150 тысяч рублей

Речь идет о выплате «подъёмных» для машинистов и их помощников. При их приеме на работу им будут платить подъёмные.

С 1 ноября у этих сотрудников вырастут зарплаты.

Ранее стало известно, что «РЖД» возобновит регулярные пассажирские перевозки из Приморья в КНР и КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

