Для привлечения персонала: РЖД вводит подъёмные в 150 тысяч рублей
18 октября 202406:03
Компания «РЖД» вводит новый механизм для привлечения персонала, сообщает «Интерфакс».
Речь идет о выплате «подъёмных» для машинистов и их помощников. При их приеме на работу им будут платить подъёмные.
С 1 ноября у этих сотрудников вырастут зарплаты.
Ранее стало известно, что «РЖД» возобновит регулярные пассажирские перевозки из Приморья в КНР и КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru