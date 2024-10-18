Для привлечения персонала: РЖД вводит подъёмные в 150 тысяч рублей

Компания «РЖД» вводит новый механизм для привлечения персонала, сообщает «Интерфакс».

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Речь идет о выплате «подъёмных» для машинистов и их помощников. При их приеме на работу им будут платить подъёмные.

С 1 ноября у этих сотрудников вырастут зарплаты.

Ранее стало известно, что «РЖД» возобновит регулярные пассажирские перевозки из Приморья в КНР и КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: dvzd.rzd.ru
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